«Дорогая, ты хочешь, чтобы я умер?» Минчанка потеряла 15 тысяч рублей, влюбившись в иностранного офицера при смерти

В Минске в милицию обратилась женщина, которая влюбилась в онлайн-знакомого, рассказали в ГУВД Мингорисполкома.
Так, 47-летняя минчанка рассказала правоохранителям, что в конце сентября незнакомец написал ей комплимент в приложении для просмотра коротких видео, а затем предложил начать общаться в мессенджере. Новый знакомый сказал, что является офицером иностранной армии. А через время заявил, что хочет приехать в Беларусь.
Виртуальный возлюбленный несколько раз просил белоруску перечислить ему деньги на документы, медосмотр, рассказывал о смертельной болезни, покупке подарка для дочери. Давил на жалость и писал: «Дорогая, ты хочешь, чтобы я умер?» А в декабре мужчина попросил денег на билет до Минска и гражданскую одежду, чтобы встретиться с возлюбленной. Минчанке «умирающий офицер» обещал вернуть все деньги, когда будет оформлена его военная пенсия.
В итоге за три месяца виртуальный возлюбленный выманил у минчанки 15 тысяч белорусских рублей. В какой-то момент он прислал белоруске ссылку, где нужно было ввести номер карты для якобы «зачисления денег». Но, когда минчанка заполнила все данные, ей пришло СМС из банка о том, что на ее имя оформляется кредит. Тогда женщина поняла, что стала жертвой обмана и пошла в милицию.
Возбуждено уголовное дело.
Еще банк вызвал милицию из-за белоруса с купюрами 100 и 500 рублей.
И мы писали, что милиция Минска задержала четырех иностранцев, которым грозит по 15 лет тюрьмы.