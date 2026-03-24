14 тысяч нижегородцев заразились ОРВИ

14 тысяч случаев заболевания ОРВИ зафиксировали в Нижегородской области. Как сообщили в региональном Управлении Роспотребнадзора, заболеваемость в регионе держится на том же уровне, что и неделей ранее.
В большинстве случаев обследований у пациентов выявляли грипп — 62,2% от всех случаев, также находили риновирусы, аденовирусы, бокавирусы, метапневмовирусы, РС-вирусы и сезонные коронавируы. Среди вирусов гриппа преобладает А (H3N2).
