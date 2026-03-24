В Волгоградской области пресекли торговлю рыбой, пойманной браконьерами

Полицейские в рамках оперативно-разыскных мероприятий пресекли противоправную деятельность двоих граждан, которые занимались приобретением, хранением, переработкой и сбытом рыбы, добытой незаконным путем.
Установлено, что 61-летний житель Калача-на-Дону со своей 58-летней супругой решили незаконно обогатиться. С этой целью они начали закупать у браконьеров рыбу частиковых пород, часть из которой они коптили, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по региону.
Затем они выезжали на обочину трассы дороги Р-260 Волгоград Каменск-Шахтинский — Луганск, где осуществляли реализацию чехони, щуки, сома, леща и других видов рыбы. В том числе они продавали шемаю, занесенную в Красную книгу Волгоградской области.
При проведении обысковых мероприятий в жилище у подозреваемых полицейские обнаружили и изъяли 850 кг рыбы. Предварительная сумма ущерба превысила 800 тыс. рублей.
Возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 171.1 УК РФ. Подозреваемым грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 6 лет.