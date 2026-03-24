Последние звонки в Перми пройдут 26 мая

Экзаменационная кампания начнётся вскоре после этого.

Источник: Комсомольская правда

В школах Пермь 26 мая состоятся торжественные линейки, посвящённые последнему звонку. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

В этом году обучение завершают 13 774 девятиклассника и 4 486 учеников 11-х классов. Точное время проведения мероприятий можно узнать на официальных сайтах учебных заведений.

В день праздника на территории города будет действовать запрет на розничную продажу алкоголя.

Экзаменационная кампания начнётся вскоре после этого. Девятиклассники будут сдавать ОГЭ со 2 июня по 6 июля, а выпускники 11-х классов — ЕГЭ с 1 июня по 9 июля.