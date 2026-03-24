Три кстовских автобусных маршрута переименуют и переведут на госконтракты

В апреле текущего года три популярных автобусных маршрута в Кстово ожидают изменения: они будут переименованы и перейдут на государственные контракты. Об этом сообщили в Центре развития транспортных систем.
Так, автобус, который ранее следовал по маршруту № 6, соединяя ФОК «Волжский Берег» с поселком Приволжский, теперь будет известен как № 60.
Маршрут № 117, связывающий автостанцию Кстово с Большим Мокрым, получит новый номер — 218.
Кроме того, сезонный маршрут № 117а, курсирующий между Большим Мокрым и Кривой Шелокшей, будет переименован в № 218а.
Ранее десятки нарушений в работе общественного транспорта выявили на Бору.