Три кстовских автобусных маршрута переименуют и переведут на госконтракты

Сезонный маршрут № 117а, курсирующий между Большим Мокрым и Кривой Шелокшей, будет переименован в № 218а.

В апреле текущего года три популярных автобусных маршрута в Кстово ожидают изменения: они будут переименованы и перейдут на государственные контракты. Об этом сообщили в Центре развития транспортных систем.

Так, автобус, который ранее следовал по маршруту № 6, соединяя ФОК «Волжский Берег» с поселком Приволжский, теперь будет известен как № 60.

Маршрут № 117, связывающий автостанцию Кстово с Большим Мокрым, получит новый номер — 218.

Кроме того, сезонный маршрут № 117а, курсирующий между Большим Мокрым и Кривой Шелокшей, будет переименован в № 218а.

Ранее десятки нарушений в работе общественного транспорта выявили на Бору.