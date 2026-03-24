Певцу Александру Серову исполнилось 75 лет

~Александр Серов родился 24 марта 1951 года в селе Ковалевка Николаевской области Украинской ССР.~ Сразу после его рождения отец ушел из семьи, а мать — начальник цеха на парфюмерно-стекольном комбинате — много времени проводила на работе, поэтому воспитанием будущего артиста занимались также бабушка и дедушка. Интерес к музыке проявился у Серова еще в детстве — он обожал пластинки с популярной эстрадой и на слух подбирал мелодии. В музыкальной школе он не учился, но самостоятельно освоил альт и принимал участие в концертах сельского оркестра. С будущей профессией артист определился в 15 лет: «Поймав по приемнику песню Delilah, открыл для себя мир музыки Тома Джонса. С этого момента моя судьба была предопределена. Я поступил в николаевское музыкальное училище и окончил его по классу кларнета».