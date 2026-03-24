В Ялте стартовал цикл обучающих мероприятий для отельеров

Цикл обучающих мероприятий для отельеров и владельцев гостевых домов начался в Ялте в соответствии с задачами нацпроекта «Туризм и гостеприимство». Семинары организованы в ходе XV Международной выставки «РестоОтельМаркет», сообщили в Министерстве курортов и туризма Республики Крым.
Главной темой обучения стало «Крымское гостеприимство — сервис, который запоминается», что соответствует проходящему в регионе Году крымского гостеприимства. Владельцы и персонал отелей, санаториев и гостевых домов смогут получить новые знания и навыки, необходимые для создания качественного сервиса, который будет способствовать формированию положительного имиджа крымских курортов. Всего регистрацию на участие в семинарах прошли более 350 человек.
«Сегодня перед профессиональным сообществом впервые презентуем сайт, где собраны основные направления нашей работы в этом году. Год крымского гостеприимства — это не просто слова — это наша философия качественного отдыха, профессионального подхода и человекоцентричности», — сказал заместитель министра курортов и туризма республики Аметхан Тынчеров.
Национальный проект «Туризм и гостеприимство» помогает развивать инфраструктуру, производить оборудование, готовить кадры для отрасли и продвигать путешествия как по России, так и за рубежом. Туристы получают качественный сервис и отличные впечатления, а бизнес — поддержку государства. Все это делает поездки удобными, безопасными и интересными. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.