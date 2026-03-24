Кошка Ириска стала звездой праймериз в Нижнем Новгороде

Необычная ситуация произошла во время общения Евгения Люлина с журналистами: в самый разгар съемки в кадр внезапно запрыгнула разноцветная кошка по кличке Ириска. Пушистая гостья моментально привлекла внимание и стала главным героем короткого эпизода, сообщил парламентарий в своём телеграм-канале.
Ириска, как выяснилось, давно считается местной любимицей и не впервые появляется рядом с людьми. Однако на этот раз ее выход получился особенно эффектным — прямо во время обсуждения участия в праймериз.
Неожиданное появление развеселило журналистов. Фото: Телеграм-канал Евгения Люлина.
Сам Люлин отнесся к неожиданному появлению с улыбкой и даже отметил, что это можно считать хорошим знаком. Журналисты тоже не скрывали эмоций: рабочая атмосфера на несколько минут сменилась на более теплую и живую.
В итоге короткий эпизод с Ириской стал одним из самых обсуждаемых моментов дня, напомнив, что даже в серьезной повестке всегда есть место для простых и искренних историй.