Жилой район площадью 378 тыс. кв. м появится у Павелецкого вокзала в 2034 году

Строительство жилого района площадью почти 378 тыс. кв. м у Павелецкого вокзала планируется завершить в 2034 году. Об этом журналистам сообщила коммерческий директор девелопера Pioneer Алиса Шишнина.

Источник: Пресс-служба компании "Метриум"

«В 2034 году мы реализацию проекта закончим. За это время построим здесь почти 378 тыс. кв. м общей площади недвижимости, основная площадь здесь отдана жилой недвижимости — жилая недвижимость составит 358 тыс. кв. м. Почему жилье? Это было отчасти решением города, и связано это на самом деле с тем, что исторически “Павелецкая” развивалась как такой офисный кластер, в котором было представлено много офисных центров класса А, и здесь работали и работают по сей день ведущие международные, теперь российские в первую очередь компании, поэтому с офисами на “Павелецкой” давно все в порядке, а жилья здесь действительно остро не хватало», — сказала Шишнина.

Она отметила, что дополнительно на участке будет создано почти 20 тыс. кв. м коммерческой инфраструктуры, а также социальная инфраструктура, включая школу на тысячу учеников.

«Будет парк, еще у нас здесь есть объекты культурного наследия, мы их все сохраним, приспособим под актуальные современные нужды, разместим в них какие-то объекты инфраструктуры, которые будут создавать среду», — добавила Шишнина.