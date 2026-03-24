Жилой район площадью 378 тыс. кв. м появится у Павелецкого вокзала в 2034 году

«В 2034 году мы реализацию проекта закончим. За это время построим здесь почти 378 тыс. кв. м общей площади недвижимости, основная площадь здесь отдана жилой недвижимости — жилая недвижимость составит 358 тыс. кв. м. Почему жилье? Это было отчасти решением города, и связано это на самом деле с тем, что исторически “Павелецкая” развивалась как такой офисный кластер, в котором было представлено много офисных центров класса А, и здесь работали и работают по сей день ведущие международные, теперь российские в первую очередь компании, поэтому с офисами на “Павелецкой” давно все в порядке, а жилья здесь действительно остро не хватало», — сказала Шишнина.