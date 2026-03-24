В базу «Миротворца» внесли данные еще двух детей

МОСКВА, 24 мар — РИА Новости. Двое несовершеннолетних детей внесены в базу данных скандального украинского сайта «Миротворец», выяснило РИА Новости.
Персональные данные детей были опубликованы на сайте в ночь на 24 марта. Мальчиков 6 и 13 лет обвиняют в сознательном нарушении государственной границы Украины. В карточках сказано, что они проезжали через КПП из Ростовской области в ЛНР и ДНР, когда первому не было и года (2019 год), а второму было только 9 лет (2021 год).
Сайт «Миротворец» известен скандальными публикациями, в которых он обнародует данные журналистов, ополченцев из ДНР и ЛНР и других граждан, называя их «изменниками родины». Весной 2016 года «Миротворец» опубликовал списки журналистов, в том числе иностранных, которые получали аккредитацию ДНР и ЛНР, с указанием их контактных данных, после чего в адрес некоторых из них поступали угрозы. Бывшая тогда представителем ОБСЕ по свободе СМИ Дуня Миятович назвала публикацию «тревожным шагом», который может еще больше поставить под угрозу безопасность журналистов. Также на «Миротворце» не раз публиковались личные данные несовершеннолетних.