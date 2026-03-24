Суд на три месяца приостановил работу фонда помощи животным в Перми

Приюту «Станция скорой помощи» дали время на устранение нарушений.

Источник: Комсомольская правда

Свердловский районный суд Перми приостановил работу приюта «Станция скорой помощи» для безнадзорных животных на время устранения выявленных нарушений. Судебное решение принято на основании иска прокуратуры, после совместной проверки надзорным органом и ветинспекцией.

Проверку инициировали на основании многочисленных публикаций в соцсетях Перми. Проверка выявила многочисленные нарушения в работе фонда помощи животным. В их число вошли: отсутствие уборки в вольерах м дезинфекционных барьерах, содержание животных в зимний период в будках без подстилок и незащищенных тканью от ветра.

На территории приюта также не оказалось оборудованного изолятора для больных и вновь прибывших собак, что создавало риск распространения инфекций.

Свердловский районный суд города Перми удовлетворил иск прокуратуры Кировского района. Он обязал приют «Станция скорой помощи» в течение трех месяцев с момента вступления решения в законную силу устранить все выявленные нарушения.

До этого момента эксплуатация помещения на ул. Причальной, 5 для содержания животных запрещена. С фонда помощи животным также взыскали госпошлину в 20 тыс. руб.

«Решение в законную силу не вступило», — сообщила пресс-служба Пермского краевого суда.