В Ростовской области нашли перевозчика для 17 садовых маршрутов

В Ростовской области определили перевозчика для 17-ти садовых маршрутов. Услуги будут оказываться по регулируемым тарифам. Информация размещена на сайте госзакупок.
Контракт на пассажирские перевозки выиграла компания ООО «Самара Авто Газ». Подрядчик согласился взять межмуниципальные маршруты за 150,3 млн рублей. Деньги выделят из средств областного бюджета. Заказчиком выступилдо министерство транспорта Ростовской области.
В перечень маршрутов вошли:
№ 1104 «Ростов на Дону (Сельмаш) — СНТ “Ветеран” — Ростов на Дону (Сельмаш)»;
№ 1112 «п. Октябрьский — СНТ “Содружество” — СНТ “Ветеран” — Ростов на Дону»;
№ 1107 «Ростов на Дону — СНТ “Комбайностроитель”;
№ 1114 «Ростов на Дону — СНТ “Содружество”;
№ 1113 «Ростов на Дону — СНТ “Задонье”;
№ 1115 «Ростов на Дону — с/о “РСМ 2”;
№ 1138 «Ростов на Дону — с/т “Речник”;
№ 1116 «Ростов на Дону — сады “Оптимист” — СНТ “Аист”;
№ 1119 «Ростов на Дону — с/о “Крокус” — СНТ “Рассвет” — СНТ “Дон”;
№ 1105 «Ростов на Дону — СНТ “Горизонт”;
№ 1109 «Ростов на Дону — сады “Природа”;
№ 1133 «Ростов на Дону — с/т “Марианна”;
№ 1139 «Ростов на Дону — с/т “Солнечная долина” — с/т “Электрон”;
№ 1212 «Ростов на Дону — с/о “Самара”;
№ 1117 «Ростов на Дону — сады “Квант”;
№ 1170 «СНТ “Гайдары” — Ростов на Дону»;
№ 1110 «х. Нижнетемерницкий — СНТ “Исток” — ДНТ “Утро” — Ростов на Дону».
Подрядчик обязан обеспечивать безопасность перевозок, а также выполнять техническое обслуживание и ремонт транспорта, следить за проведением предрейсовых медосмотров водителей. Требуется организовать диспетчерское сопровождение.
