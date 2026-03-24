45 нижегородских охотоведов и лесников получили региональные награды

«Масштаб лесных территорий Нижегородской области требует системного подхода к их сохранению и развитию. Регион демонстрирует значимые результаты в сфере лесного хозяйства. В 2025 году удалось сократить количество лесных пожаров на 30%, при этом все возгорания были ликвидированы в первые сутки. В рамках национального проекта “Экологическое благополучие” мы ежегодно восстанавливаем около 14 тысяч гектаров леса. Успешно развивается и сфера охотничьего хозяйства: отмечается рост численности диких животных, эффективно реализуются меры по сохранению биоразнообразия региона. Эти достижения возможны благодаря слаженной работе специалистов лесного и охотничьего хозяйства, внедрению современных технологий и реализации федеральных программ», — сообщил заместитель председателя правительства Нижегородской области Вячеслав Горев.