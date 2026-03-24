Движение по наплавному мосту через Оку в Павлове закрыли

Автомобильное и пешеходное движение по наплавному мосту на дороге Павлово — Тумботино — Гороховец закрыли из-за поднятия уровня воды в Оке. Об этом сообщили в Главном управлении автомобильных дорог Нижегородской области (ГУАД).
Работы по демонтажу моста пройдут 24 и 25 марта. Грузопассажирский паром в эти два дня будет частично задействован в демонтаже.
«В связи с этим рекомендуем при необходимости рассматривать альтернативные пути сообщения и заранее планировать свое передвижение. Также информируем, что по причине плановых профилактических работ понтонный мост будет отсутствовать до конца июня 2026 года. В это время будет работать паромная переправа с 05:00 до 21:30. О возобновлении работы моста сообщим дополнительно», — отметили специалисты ГУАД.
