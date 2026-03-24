Беспрозванных попросил у Путина 1,5 млрд на расширение центра для ветеранов СВО

На встрече с президентом 24 марта губернатор Калининградской области Алексей Беспрозванных отчитался о поддержке участников спецоперации. В 2025 году на эти цели направили более 3 млрд рублей — почти вдвое больше, чем годом ранее.
В регионе действует Единый стандарт поддержки: более 30 мер — от компенсации ЖКХ до льготных санаторных путевок. В каждом муниципалитете открыты филиалы фонда «Защитники Отечества». В некоторых из них работают сами вернувшиеся бойцы.
Сейчас медицинскую реабилитацию проходят в пяти учреждениях, но основной — центр «Новые горизонты», рассчитанный на 700 человек в год. Сюда приезжают ветераны из разных регионов России. Губернатор предложил построить второй корпус на той же территории — на 50 коек, что добавит еще 500 мест в год. Стоимость проекта — 1,9 млрд рублей. Область готова выделить 400 млн, остальное Беспрозванных попросил у президента.
81% вернувшихся участников СВО уже трудоустроены. Регион запустил собственную программу «Герои 39» по аналогии с федеральной «Время героев». Сейчас в ней 28 участников, еще 40 бойцов прошли отбор и находятся в зоне СВО — они приступят к обучению сразу после возвращения. Выпускники уже получают назначения: в правительстве области, муниципалитетах, «Движении Первых».
В 2025 году регион отремонтировал в Херсонской области детский сад и школу, закупил учебники и рюкзаки. До 2030 года планируют восстановить еще 23 объекта на сумму более 1,5 млрд рублей. За три года в Калининградской области отдохнули более 2 тысяч детей из Херсонской области.