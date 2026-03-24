Беспрозванных попросил у Путина 1,5 млрд на расширение центра для ветеранов СВО

Сейчас медицинскую реабилитацию проходят в пяти учреждениях, но основной — центр «Новые горизонты», рассчитанный на 700 человек в год. Сюда приезжают ветераны из разных регионов России. Губернатор предложил построить второй корпус на той же территории — на 50 коек, что добавит еще 500 мест в год. Стоимость проекта — 1,9 млрд рублей. Область готова выделить 400 млн, остальное Беспрозванных попросил у президента.