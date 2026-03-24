Беспрозванных попросил у Путина 1,5 млрд рублей на новый корпус центра реабилитации участников СВО

поддержке участников спецоперации и их семей — это ключевая задача региона. В 2025 году на эти цели направили более 3 млрд рублей, почти в два раза больше, чем годом ранее.
В регионе разработали Единый стандарт мер поддержки — более 30 направлений: от компенсации ЖКХ до льготных путевок в санатории. В каждом муниципалитете открыты филиалы фонда «Защитники Отечества», где работают в том числе сами вернувшиеся с фронта бойцы.
Медицинскую реабилитацию участников СВО проводят в пяти учреждениях. Основной — центр «Новые горизонты», рассчитанный на 700 человек в год. Сюда приезжают бойцы из разных регионов России.
Губернатор сообщил, что разработана проектно-сметная документация на строительство нового корпуса на 50 коек, что увеличит пропускную способность еще на 500 человек в год. Стоимость проекта — 1,9 млрд рублей, из которых 400 млн область готова выделить сама. Беспрозванных обратился к президенту за поддержкой в софинансировании.
81% участников СВО, вернувшихся в регион, уже трудоустроены. Остальные проходят адаптацию или реабилитацию.
Регион запустил собственную программу по аналогии с федеральной «Время героев». Сейчас в ней 28 участников, еще 40 человек, прошедших отбор, находятся в зоне СВО — после возвращения они сразу приступят к обучению без дополнительных испытаний.
Выпускники программы уже получают назначения: Кирилл Сутыка возглавил региональное отделение «Движения Первых», Максим Хапочкин стал зампредом окружного совета в Зеленоградске, а Алексей Бондарев после стажировки в правительстве области назначен директором департамента стратегических проектов Минстроя России.
В 2025 году регион отремонтировал в Херсонской области детский сад и школу, закупил учебники и рюкзаки. До 2030 года запланировано восстановление еще 23 объектов на сумму более 1,5 млрд рублей. В 2023—2025 годах на отдых в Калининградскую область приезжали более 2 тысяч детей из Херсонской области.