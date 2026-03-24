Водитель фуры из Дагестана получил 2 года за смертельное ДТП под Волгоградом

Дубовский районный суд Волгоградской области вынес приговор 23-летнему жителю Дагестана, виновному в смертельном ДТП. Мужчину признали виновным в нарушении правил дорожного движения, повлекшем смерть человека, сообщает сайт volgograd.kp.ru с ссылкой на прокуратуру.
Как установил суд, утром 3 октября 2025 года подсудимый ехал на фуре «VOLVO FH-TRUCK 4Х2» с полуприцепом по федеральной трассе Р-228 «Сызрань-Саратов-Волгоград» в сторону Саратова. На 635-м километре дороги водитель не заметил остановившийся на его полосе автомобиль «ГАЗ 3302», который собирался повернуть налево и включил соответствующий сигнал поворота.
Не соблюдая безопасную дистанцию, водитель фуры врезался в стоящую ГАЗель. От удара та опрокинулась, а дверь открылась. 59-летний пассажир выпал на обочину и получил тяжелые травмы. Мужчина скончался в машине скорой помощи.
На суде водитель фуры полностью признал свою вину. За содеянное суд приговорил его к 2 годам принудительных работ. Также в течение 2 лет ему запрещено управлять транспортными средствами.