В апреле над Кубанью можно будет наблюдать метеорный поток Лириды

Руководитель Центра астрономии и космонавтики Краснодарского регионального отделения РГО, заведующий обсерваторией КубГУ Александр Иванов в беседе с «Кубань 24» уточнил, что в кубанских широтах можно рассчитывать на 20−25 метеоров в час. Поток связан с созвездием Лиры, которое появляется над горизонтом с 21 часа. Ориентиром для наблюдений станет яркая звезда Вега в восточной части неба.