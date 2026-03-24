В апреле над Кубанью можно будет наблюдать метеорный поток Лириды

С середины апреля жители Краснодарского края смогут наблюдать первый весенний метеорный поток — Лириды. Как сообщили в Московском планетарии, его активность начнется с 16 апреля и продлится до конца месяца. Максимальное число метеоров ожидается в ночь на 22 апреля — до 18 в час.
Руководитель Центра астрономии и космонавтики Краснодарского регионального отделения РГО, заведующий обсерваторией КубГУ Александр Иванов в беседе с «Кубань 24» уточнил, что в кубанских широтах можно рассчитывать на 20−25 метеоров в час. Поток связан с созвездием Лиры, которое появляется над горизонтом с 21 часа. Ориентиром для наблюдений станет яркая звезда Вега в восточной части неба.
Астроном отметил, что Лириды известны научному сообществу почти 200 лет. Самые интенсивные всплески активности фиксировались в 1803, 1922 и 1982 годах, когда часовое число превышало 90 метеоров. Однако обычно поток уступает августовским Персеидам, которые дают не менее 100 метеоров в час.
Наблюдать звездопад лучше всего с вечера до полуночи, когда поток поднимается на 30−40 градусов над горизонтом. Ярких метеоров будет меньше общего числа, но при ясной погоде шанс увидеть падающие звезды достаточно высок.