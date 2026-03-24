В Союзе дачников рассказали, что нужно успеть сделать на участке в марте

МОСКВА, 24 мар — РИА Новости. Владельцам дач необходимо заточить садовый инвентарь, провести ревизию техники, а также убрать прошлогодний мусор с участка до конца марта, заявил депутат Госдумы, председатель Союза дачников подмосковья Никита Чаплин.
«Что нужно сделать дачникам до конца марта? Первым делом необходимо провести ревизию садового инвентаря и техники. Проверьте состояние лопат, грабель, секаторов и другого инструмента. Заточите лезвия, смажьте движущиеся части. Исправный инструмент — залог эффективной и приятной работы в саду. Уберите прошлогоднюю листву, сухие ветки и другой мусор», — сказал Чаплин порталу NEWS.ru.
Депутат порекомендовал очистить дорожки и площадки. По его словам, это не только придаст участку ухоженный вид, но и поможет предотвратить распространение болезней и вредителей. Также можно начать перекапывать грядки, вносить удобрения и компост, чтобы улучшить структуру почвы и насытить ее необходимыми питательными веществами.
По словам Чаплина, важно выбирать качественные семена, использовать подходящий грунт и обеспечить рассаде достаточно света и тепла. Помимо всего прочего, обработать деревья и кустарники от зимующих вредителей и болезней.