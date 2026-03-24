Сразу три нижегородских главврача поменяли места работы

В системе здравоохранения Нижегородской области произошли значимые кадровые перестановки, сообщил губернатор Глеб Никитин в своём канале в MAX. С 25 марта Нижегородскую областную клиническую больницу (НОКБ) имени Н. А. Семашко возглавит доктор медицинских наук Сергей Гамаюнов. При этом он сохранит за собой пост руководителя Областного онкологического диспансера. Перед новым руководителем поставлена задача курировать создание Центра ядерной медицины и развитие программы трансплантации органов.