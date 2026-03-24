Сразу три нижегородских главврача поменяли места работы

В системе здравоохранения Нижегородской области произошли значимые кадровые перестановки, сообщил губернатор Глеб Никитин в своём канале в MAX. С 25 марта Нижегородскую областную клиническую больницу (НОКБ) имени Н. А. Семашко возглавит доктор медицинских наук Сергей Гамаюнов. При этом он сохранит за собой пост руководителя Областного онкологического диспансера. Перед новым руководителем поставлена задача курировать создание Центра ядерной медицины и развитие программы трансплантации органов.
Прежний главврач больницы имени Семашко Сергей Богданов переходит на должность руководителя Городской клинической больницы № 5. Это учреждение специализируется на высокотехнологичной хирургической помощи, лечении сердечно-сосудистых патологий и заболеваний легких. Губернатор отметил, что опыт Богданова будет востребован в развитии ключевых направлений работы ГКБ № 5.
В свою очередь, возглавлявший пятую больницу Николай Родин станет новым руководителем Городской больницы № 33. Ему поручено развитие этого крупного многопрофильного стационара, на базе которого функционирует областной токсикологический центр. Все указанные медицинские учреждения включены в флагманский проект региона «Город здоровья», нацеленный на расширение доступа нижегородцев к высокотехнологичной медицине.
Ранее сообщалось, что Павел Карасев назначен и.о. зампреда правительства Нижегородской области.