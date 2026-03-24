«Твое сердце будет разбито». Что известно о фильме по книге Анны Джейн

Произведения писательницы Анны Джейн обгоняют по тиражам Федора Достоевского и Стивена Кинга, а читатели создают фандомы вокруг ее романов. Теперь история о школьном буллинге и сделке с хулиганом дошла до кинотеатров. Фильм «Твое сердце будет разбито» выйдет в широкий прокат 26 марта 2026 года.
Что известно о первой экранизации книги Анны Джейн, кто исполнил ведущие роли и кем была автор оригинального текста — в материале krsk.aif.ru.
Главное об экранизации книги «Твое сердце будет разбито».
Фильм «Твое сердце будет разбито» — это первая экранизация бестселлера российской писательницы Анны Джейн. Возрастное ограничение ленты составляет 16+, а ее жанр определен создателями как подростковая драма.
Режиссером картины выступил Михаил Вайнберг. Ранее он работал над телесериалами «Тест на беременность», «Жить жизнь», «Мама‑детектив» и «Метод Фрейда». Сценарий подготовили Мария Елисоветская, Ульяна Зверева и другие авторы. Производственный процесс длился три месяца — с августа по октябрь 2025 года, у команды прошло 35 съемочных смен.
Главные роли в фильме исполнили 18-летняя актриса Вероника Журавлева, известная по сериалу «Папины дочки. Новые», и 28-летний Даниэль Вегас (настоящее имя — Даниил Черкас).
«Мы долго искали актеров на главные роли, стремясь к максимальному соответствию книжному описанию и ожиданиям аудитории. На мой взгляд, Вероника и Даниэль — идеальный дуэт, который позволит фанатам книги увидеть на экране именно тех Барса и Полину, которых они себе представляли», — заявлял продюсер Георгий Шабанов.
Накануне выхода в широкий прокат, 23 марта, в кинотеатре «Октябрь» прошла премьера фильма. На показе присутствовала актриса Евгения Лоза, исполнившая роль мамы главной героини.
«Фильм про любовь, про сильную, про то, что мы все когда-то испытывали, или это то, что кого-то ждёт. И это, наверное, та самая первая любовь, которая должна травмировать для того, чтобы сделать выводы и уже входить в более счастливую взрослую жизнь. Конечно, это то, что вызывает бурю эмоций. Фильм равнодушным точно не оставит», — сообщила Лоза.
Сюжет фильма «Твое сердце будет разбито».
В центре сюжета находится старшеклассница Полина Туманова. Ее семья переезжает в другой город, из-за чего девочка вынуждена сменить школу. В новом коллективе она сталкивается с травлей со стороны одноклассниц.
Ситуация меняется, когда за девушку заступается Дима Барс — парень с репутацией главного школьного хулигана. Он сообщает ученицам, что встречается с Полиной, и прилюдно целует ее. В действительности пара заключает сделку: Барс обеспечивает ей защиту от преследовательниц, а Полина помогает ему с учебой и выполняет его поручения.
Изначально подростки не питают друг к другу симпатии, но со временем их договоренность перерастает в настоящие чувства. Развитию их отношений пытаются помешать одноклассники и члены семей.
Кстати, литературный первоисточник является частью дилогии «Хулиган и новенькая». У книги «Твое сердце будет разбито» есть продолжение, которое вышло под названием «По осколкам твоего сердца».
Кто такая писательница Анна Джейн.
Под псевдонимом Анна Джейн работала уроженка Красноярска Анна Потапкина. Она начала свой путь с публикации текстов в интернете в 2010 году и стала одной из ключевых фигур жанра Young Adult (литература для подростков и молодых взрослых) в России. Писательница получила профильное филологическое образование, а затем заочно отучилась на психолога. На ее счету около 60 произведений.
Жизнь Анны Джейн оборвалась в феврале 2023 года в возрасте 35 лет, причиной смерти стала острая сердечная недостаточность. При этом интерес к ее творчеству продолжает расти. Согласно данным Российской книжной палаты, по итогам 2025 года Анна Джейн возглавила список самых издаваемых авторов в России. Ее показатель составил 2,167 миллиона экземпляров — по этим цифрам красноярская писательница оставила позади Федора Достоевского, Льва Толстого и Стивена Кинга. В 2023 и 2024 годах она также удерживала лидерство в этом рейтинге.
Роман «Твое сердце будет разбито» стал одной из трех самых тиражируемых книг, выпущенных в России в 2025 году. Суммарный тираж этого издания составил 284 тысячи экземпляров. Всего Анна Джейн написала 46 романов.
