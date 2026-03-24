В Екатеринбурге хотят отремонтировать «Колизей» за счет свердловского Минкульта

В Екатеринбурге здание бывшего кинотеатра «Колизей» ожидает реконструкция. Ранее власти города объясняли, что вопросы обновления здания откладываются из — за необходимости поисков источника финансирования.
В настоящее время Минкульт Свердловской области задумался о том, чтобы привлечь средства регионального бюджета. Об этом в ходе пресс-конференции рассказал министр культуры области Илья Марков.
— Видится софинансирование из областного бюджета в том числе. В 2027 году Минкульт выйдет с этой инициативой. Но параллельно обсуждается вопрос на федеральном уровне, — говорит Илья Марков.
По его словам, восстановление «Колизея» хотят провести и по нацпроекту. Сейчас в здании бывшего кинотеатра располагается база театра «Провинциальные танцы». Работы планируют провести в 2027 году.
Напомним, что реконструкцию объекта хотели провести еще летом 2023 года. Тогда власти заявляли, что для этого необходимо около 300 миллионов рублей. Однако финальную стоимость проекта собирались утвердить до конца 2023 года. Затем обновление здания оценили в 800 миллионов рублей.