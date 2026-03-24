Молдавские школьники стали победителями международного танцевального конкурса: Заняли все первые пять мест!

Танцевальная группа «Vivat» (коммуна Чореску) принимала участие в международном конкурсе танцев, который проходил в Яссах (Румыния).
Наши дети приняли участие в пяти номинациях и заняли пять первых мест! Просто молодцы!
Стали победителями в номинациях^ «Folclor national» с танцем Hora de la Sud, Folclor International с танцем Тарантелла, Кино с танцем Hora Ca la Casa, Бальные танцы с Венским Вальсом под музыку Евгения Доги, Folclor american с танцем Кантри.
Все дети учатся в Теоретическом Лицее «Николае Бэлческу», наставник — Думитру Николаев.
Дети — молодцы! Фото: Думитру Николаев.
— Нам было трудно, потому что пришлось переодеваться через каждые два танца, через каждые пять минут был новый выход. — рассказывает Думитру Николаев. — Но дети — молодцы, справились! Хотелось бы, в первую очередь, поблагодарить их родителей, а такхе руководство лицея «Николае Бэлческу» и примарию Чореску!
