Ричмонд
+2°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Молдавские школьники стали победителями международного танцевального конкурса: Заняли все первые пять мест!

Танцевальная группа «Vivat» (наставник — Думитру Николаев) из коммуны Чореску принимала участие в международном конкурсе танцев, который проходил в Яссах.

Источник: Комсомольская правда

Танцевальная группа «Vivat» (коммуна Чореску) принимала участие в международном конкурсе танцев, который проходил в Яссах (Румыния).

Наши дети приняли участие в пяти номинациях и заняли пять первых мест! Просто молодцы!

Стали победителями в номинациях^ «Folclor national» с танцем Hora de la Sud, Folclor International с танцем Тарантелла, Кино с танцем Hora Ca la Casa, Бальные танцы с Венским Вальсом под музыку Евгения Доги, Folclor american с танцем Кантри.

Все дети учатся в Теоретическом Лицее «Николае Бэлческу», наставник — Думитру Николаев.

Дети — молодцы! Фото: Думитру Николаев.

— Нам было трудно, потому что пришлось переодеваться через каждые два танца, через каждые пять минут был новый выход. — рассказывает Думитру Николаев. — Но дети — молодцы, справились! Хотелось бы, в первую очередь, поблагодарить их родителей, а такхе руководство лицея «Николае Бэлческу» и примарию Чореску!

Еще больше новостей — в Телеграм-канале!

Читайте также:

«Звезды» молдавской политики не ездят в троллейбусах: Придется отвечать на самые неудобные вопросы пассажиров, да еще и бока, не дай Бог, намнут — оно им надо?

А вот армянский премьер Никол Пашинян рискнул проехаться в ереванском метро и в итоге нарвался на ссору [видео] (далее…).

Наркоман с автоматом — мина замедленного действия: Почему за употребление наркотиков в Национальной армии понесли легкое наказание солдаты, а не их начальство и наркокурьеры.

Как быть мамам, которые отправили своих мальчиков Родину защищать, а домой вернутся наркоманы, которые будут искать очередную дозу (далее…).

В Молдове дело о смерти Людмилы Вартик, супруги пасовского чиновника, обретает новый поворот: Адвокат матери погибшей Людмилы заговорила об эксгумации — ожидаются результаты экспертизы.

Адвокат матери Людмилы Вартик выступила с заявлением о возможной эксгумации и прощальных письмах (далее…).

Узнать больше по теме
Никол Пашинян: биография журналиста и оппозиционера, ставшего премьер-министром Армении
В современной политике многие видные фигуры сделали блистательную карьеру за короткое время. Среди них — Никол Пашинян, который проделал путь от журналиста и оппозиционера до главы правительства. Рассказываем, что это за человек и как он относится к России.
Читать дальше