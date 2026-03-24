Графолог Опарова назвала возраст, когда почерк выдает проблемы у детей

Специалист по графологии Анжела Опарова в беседе с krsk.aif.ru объяснила, на каком этапе взросления рукописный текст ребенка начинает нести ценную информацию для психологов и педагогов. По ее словам, подход к анализу зависит от цели исследования.
Если требуется составить развернутый психологический портрет личности с выявлением сильных и слабых сторон, эксперты рекомендуют дожидаться окончательного формирования характера.
В подростковый период, отмечает специалист, почерк отличается крайней нестабильностью: наклон постоянно меняется, а элементы одного слова могут «прыгать» по строке, что делает глубокий анализ затруднительным.
Совершенно иная ситуация, когда речь идет о раннем выявлении неблагополучия. В этом случае анализировать письмо можно уже у учеников начальной школы. Опарова подчеркивает, что ребенок далеко не всегда способен словами сообщить о дискомфорте или стрессе, и именно почерк в такой ситуации выступает индикатором для взрослых — учителей или школьных психологов.
Эксперт также обратила внимание на диагностическую ценность рукописных материалов для людей пожилого возраста. Изменения в начертании букв способны сигнализировать о наступающей стагнации личности, первых признаках деменции или болезни Альцгеймера, позволяя своевременно принять меры.
Особый акцент графолог сделала на важности сохранения личных архивов. Старые записи, открытки и дневники, по ее словам, могут оказаться бесценными для врачей, когда речь заходит о заболеваниях вроде онкологии или эпилепсии.
Анализируя динамику почерка за десятилетний период, специалист способен определить момент, когда в организме начались патологические изменения. В этом контексте буква уподобляется строению человеческого тела: надстрочные элементы символизируют «голову», строчные — «грудной отдел», а подстрочные — «ноги».