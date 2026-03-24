Ричмонд
+2°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Беспрозванных сообщил Путину об оживлении экономики Калининградской области

Это позволяет использовать бюджет на социальную направленность.

Во время встречи, которая прошла во вторник, 24 марта, в Москве Алексей Беспрозванных сообщил Владимиру Путину, что в целом наблюдается «оживление экономики» региона.

— Я вам говорил о том, что мы ставим для себя задачу в 2025 году выйти на валовой региональный продукт по темпам выше, чем общероссийский. Нам удалось прийти к этой цели. Сегодня это 102,4 процента, — рассказал губернатор. — Это происходит — прежде всего за счет развития перспективных специализаций и направлений, промышленного производства. У нас в обрабатывающем производстве рост, в том числе мы видим серьезный рост динамики и в области туризма. Безусловно, это отражается на бюджетной системе и позволяет прежде всего использовать бюджет на социальную направленность. 51 процент доли нашего бюджета сегодня уходит в социальный сектор, и в том числе на поддержку бизнеса.

Президент обратил внимание, что пока в структуре ВРП незначительное место занимает туризм.

— Он сейчас в структуре ВРП занимает 4,4 процента. Но мы видим каждый год рост около процента, видим в этом очень большой потенциал, — заверил Алексей Беспрозванных.