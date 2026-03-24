Беспрозванных сообщил Путину об оживлении экономики Калининградской области

— Я вам говорил о том, что мы ставим для себя задачу в 2025 году выйти на валовой региональный продукт по темпам выше, чем общероссийский. Нам удалось прийти к этой цели. Сегодня это 102,4 процента, — рассказал губернатор. — Это происходит — прежде всего за счет развития перспективных специализаций и направлений, промышленного производства. У нас в обрабатывающем производстве рост, в том числе мы видим серьезный рост динамики и в области туризма. Безусловно, это отражается на бюджетной системе и позволяет прежде всего использовать бюджет на социальную направленность. 51 процент доли нашего бюджета сегодня уходит в социальный сектор, и в том числе на поддержку бизнеса.