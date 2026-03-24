В Новосибирской области обновят 47 объектов культуры в 2026 году

Новосибирская область масштабно обновляет культурную инфраструктуру по нацпроекту «Семья». В этом году планируется отремонтировать 47 объектов, в числе которых музеи, библиотеки и детские школы искусств, сообщили в администрации губернатора и правительства региона.
Среди учреждений, где запланированы ремонтные работы, — дома культуры в Барабинском, Краснозерском, Убинском и Тогучинском районах, Новосибирская государственная областная научная библиотека, театры «Глобус» и «Первый театр», детская музыкальная школа Искитима и Купинский музейно-мемориальный комплекс. Новое оборудование получат девять музеев, включая Новосибирский государственный краеведческий, и девять детских школ искусств по всей области.
Помимо этого, в Доволенском, Краснозерском, Искитимском, Барабинском, Сузунском районах и в Новосибирске откроются шесть модельных библиотек. На базе сразу нескольких объектов культуры — Новосибирского государственного художественного музея, учреждений Тогучинского и Куйбышевского районов, Новосибирска и Искитима — создадут детские культурно-просветительские центры.
Еще одним направлением работы по нацпроекту в регионе станет реализация лучших практик, отобранных по итогам всероссийского конкурса. Шесть таких инициатив воплотят в Новосибирском государственном областном Доме народного творчества, домах культуры Барабинского, Сузунского и Чановского районов, а также в двух библиотеках Новосибирска. Еще одним знаковым событием года станет начало строительства детской школы искусств в Ордынском районе за счет федерального финансирования.
Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.