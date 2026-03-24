Детей с инвалидностью в Нижегородской области стало больше

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 24 марта, ФедералПресс. Численность детей с ограниченными возможностями здоровья в Нижегородской области за пять лет увеличилась на 858 человек и к концу 2025 года составила 13 942. Прирост фиксируется ежегодно начиная с 2023 года, следует из данных ЕМИСС.

По данным статистики, общее количество инвалидов всех групп в регионе сократилось с 277,6 тысячи в 2021 году до 265,2 тысячи в 2022-м, однако в последующие годы показатель перешел к росту. По итогам 2025 года он достиг 269,6 тысячи человек.

За пять лет численность людей со II группой снизилась со 134,5 тысячи до 116,1 тысячи. При этом количество граждан с III группой увеличилось с 102,8 тысячи до 113,4 тысячи. В частности, с 2023 по 2025 год показатель вырос более чем на 8 тысяч граждан.

Численность инвалидов I группы, имеющих наиболее тяжелые нарушения здоровья, остается более стабильной, но с тенденцией к незначительному сокращению: с 27,3 тысячи в 2021 году до 26,3 тысячи в 2025-м.

Ранее «ФедералПресс» рассказывал, что в другом регионе Приволжья — Пермском крае — также растет число детей с инвалидностью. В 2025 году их количество впервые за пять лет превысило 11 тысяч, достигнув 11 031 человека. Для сравнения, в 2021 году таких детей было 10 016.

Изображение сгенерировано с помощью ИИ / Светлана Возмилова.