Ричмонд
+2°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Наплавной мост через Оку начали демонтировать в Павловском районе

Источник: Живем в Нижнем

Наплавной мост на автодороге Павлово — Тумботино — Гороховец начали демонтировать в Нижегородской области. Об этом рассказали в региональном министерстве транспорта.

Переправу решили разобрать на период весеннего паводка. Движение всех видов транспорта и пешеходов по наплавному мосту запрещено. Работы по демонтажу будут проходить 24 и 25 марта.

Грузопассажирский паром в эти два дня будет будут использовать при разборе переправы, поэтому нижегородских автомобилистов просят выбирать альтернативные пути и заранее планировать маршрут. Понтонный мост не будут размещать до июня.

Переправиться через Оку можно будет на пароме с 5:00 до 21:30.

Напомним, 18 000 специалистов могут задействовать в Нижегородской области в период паводка.