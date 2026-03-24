Наплавной мост через Оку начали демонтировать в Павловском районе

Наплавной мост на автодороге Павлово — Тумботино — Гороховец начали демонтировать в Нижегородской области. Об этом рассказали в региональном министерстве транспорта.
Переправу решили разобрать на период весеннего паводка. Движение всех видов транспорта и пешеходов по наплавному мосту запрещено. Работы по демонтажу будут проходить 24 и 25 марта.
Грузопассажирский паром в эти два дня будет будут использовать при разборе переправы, поэтому нижегородских автомобилистов просят выбирать альтернативные пути и заранее планировать маршрут. Понтонный мост не будут размещать до июня.
Переправиться через Оку можно будет на пароме с 5:00 до 21:30.
Напомним, 18 000 специалистов могут задействовать в Нижегородской области в период паводка.