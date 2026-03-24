Шоу иллюзионистов, фестиваль современного танца и ещё 8 идей для отдыха с детьми в Калининграде

Отправиться на поиски сокровищ, услышать старинные сказания, побывать в Ноевом ковчеге или впервые увидеть настоящую сценическую магию: в нашей подборке — 10 событий в Калининграде и Светлогорске, на которые можно сходить всей семьёй.
1. Выставка «Потоп».
До 1 октября; «Понарт».
Зрителей ждёт захватывающее путешествие по ветхозаветной истории о Великом потопе в формате иммерсивного арт-пространства с масштабными инсталляциями. Авторы предлагают посетителям стать исследователями мира, который оказался между разрушением и возрождением.
«Почувствуйте себя, словно Ной среди бушующих вод, взгляните на стайки озорных рыб и удивитесь разнообразию животных на ковчеге, отправьтесь на поиски радуги и узнайте христианскую символику этого красивого природного явления», — говорится в анонсе.
2. Фольклорный спектакль-представление «Истории из бабушкиного сундука».
26 марта, 13:00; Калининградская филармония.
В рамках международного музыкального фестиваля для детей и юношества «Музыкальная весна» на сцене калининградской филармонии выступят артисты ансамбля «Русская песня».
В составе исполнителей — Е. Пахомова (вокал), М. Бурштейн (вокал), Э. Козырева (вокал), В. Лихов (баян), А. Лымарь (флейта), О. Матвеева (фортепиано), А. Юсупова (орган), П. Гайчук (арфа). Ведущая — М. Иргашева.
3. «Локомотив» — «Динамо-Метар».
31 марта, 19:00; ДС «Янтарный».
Волейбольный сезон продолжается. Впереди у калининградской команды матчи ⅛ финала Кубка России, действующим обладателем которого «Локо» и является. Соперником железнодорожниц на этот раз станет «Динамо-Метар» из Челябинска.
4. Гала-концерт «Танцуют дети».
4 апреля, 12:00; ОЦКМ (Московский проспект, 60−62).
С уникальными хореографическими постановками выступят лучшие коллективы, прошедшие строгий отбор жюри и удостоенные наград V Международного фестиваля современного танца.
Зрителей ждёт разнообразие жанров: от народных и классических танцев до современной и эстрадной хореографии. Номера украсят яркие костюмы, завораживающая музыка, неповторимое мастерство и артистизм исполнителей.
5. «Виват, Мюнхгаузен».
5 апреля, 11:00 и 14:00; Музыкальный театр.
Всем известно, что барон Мюнхгаузен — человек учёный, предприимчивый и весёлый, мечтатель, который может находить приключения и видеть необычное даже в самых обыденных ситуациях. Это герой, на которого хочется походить и взрослым, и детям.
«Два раза знаменитый барон Мюнхгаузен посетил наши края, об этом даже сохранилась историческая запись. А ещё именно в Калининграде было основано общество “Внучата Мюнхгаузена”. Мюзикл “Виват, Мюнхгаузен!” как раз о новых приключениях его потомков», — приглашают организаторы.
6. «Маленький принц».
18 апреля, 12:00; Театр Николая Захарова.
В спектакле бережно сохранены нежность и глубина повести Антуана де Сент-Экзюпери, однако в нём есть и особый взгляд на знакомый сюжет. Актёры и режиссёр помогают зрителям снова услышать простые, но важные истины, которые легко забываются с возрастом. Для детей это история о приключениях и дружбе, для взрослых — философская притча.
7. «Остров сокровищ».
19 апреля, 11:00 и 14:00; Музыкальный театр.
В трактире «Весёлый Роджер», расположенном неподалёку от английского города Бристоль, поселяется таинственный незнакомец — грузный пожилой человек с сабельным шрамом на щеке. Грубый и необузданный, он в то же время явно кого-то боится и даже просит сына хозяев трактира следить, не появится ли в округе моряк на деревянной ноге.
8. «Лукоморье».
24 апреля, 19:00;
25 апреля, 17:00; Музыкальный театр.
Семейный мюзикл перенесёт зрителей в волшебную страну, полную любимых с детства героев: «Вы встретитесь с Учёным котом, разгуливающим на золотой цепи и распевающим песни, с коварной Бабой Ягой и злым Кощеем, которых непременно победит доблестный Богатырь, не без помощи добрейшего Старичка Боровичка». Представление несомненно подарит весеннее настроение как юным зрителям, так и их родителям, а песни из него захочется переслушивать снова и снова.
«“Здесь чудеса, здесь Леший бродит…”, а ещё — музыка, танцы в неповторимой атмосфере Пушкинских сказок и, конечно же, торжество добра над злом», — пишут о постановке.
9. «Царевна-лягушка».
26 апреля, 11:00 и 14:00; Музыкальный театр.
«Жил-был царь, и было у него три сына. Младшего звали Иван-царевич. Однажды царь позвал детей и сказал, что пора пришла им подыскать невест. Отец велел взять каждому по стреле и пустить их в разные стороны. Где стрела упадёт, там и нужно искать невест. Выполнили сыновья наказ отца. Стрела старшего упала на боярский двор, подняла её боярская дочь. Стрела среднего брата упала на купеческий двор, подняла её купеческая дочь. Стрела младшего упала в болото, подняла её лягушка», — напоминают постановщики сюжет сказки.
10. Братья Сафроновы.
12 июня, 19:00;
13 июня, 15:00; «Янтарь-холл».
Трое популярных российских иллюзионистов — родные братья Илья, Сергей и Андрей Сафроновы — создают масштабные шоу с фантастическими фокусами и уникальными трюками, «не имеющими аналогов в мире». Иллюзионисты удостоены престижной награды MERLIN AWARD.
Артисты собирают полные залы по всей стране, не оставляя равнодушным ни юных поклонников, ни их родителей: «Динамичное, весёлое, завораживающее выступление: отточенные трюки, магия взаимодействия с залом и неподдельный восторг зрителей. Дети в полном восхищении, а взрослые на пару часов снова становятся детьми. До сих пор гадаю: как они это делают?» — пишет одна из зрительниц.
