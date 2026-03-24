Бастрыкин заинтересовался ужасным состоянием моста в Воронежской области

Глава Следкома РФ запросил доклад у воронежских коллег.

В онлайн-приемную председателя СК России Александра Бастрыкина поступило обращение по вопросу нарушения прав жителей Павловского района Воронежской области. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По информации местных жителей, уже несколько лет автомобильный мост через реку Битюг, соединяющий несколько населенных пунктов с райцентром, находится в непригодном состоянии. Мало того, что в асфальте образовались сквозные ямы и трещины, так людям по нему нельзя передвигаться пешком. Впрочем, и проезд на транспорте небезопасен. А призывы к властям починить мост толку не дали.

В СУ СК России по Воронежской области возбуждено уголовное дело. Александр Бастрыкин затребовал у руководителя воронежского Следкома Михаила Селюкова доклад о ходе и результатах расследования уголовного дела.

— Исполнение поручений поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства, — добавили в СК.