Решается судьба животных: владельцам зоопарка в Уфе грозит лишение свободы

Напомним, передвижной зоолунапарк «Саванна» приехал в Уфу в 2014 году. Тогда ему было разрешено занять покрытый лесом участок площадью 8,7 тысяч кв. метров на безвозмездной основе сроком на 5 лет. Когда время вышло, руководство зоопарка отказалось покидать территорию, запросив участок там же, но уже вдвое больше. Управление по Уфе и Уфимскому району минземимущества РБ подало иск в Арбитражный суд.