Решается судьба животных: владельцам зоопарка в Уфе грозит лишение свободы

Как сообщили в республиканской службе судебных приставов, представители зверинца отказываются освобождать незаконно занимаемую площадь. За неисполнение решения суда им грозит уголовная ответственность.
Напомним, передвижной зоолунапарк «Саванна» приехал в Уфу в 2014 году. Тогда ему было разрешено занять покрытый лесом участок площадью 8,7 тысяч кв. метров на безвозмездной основе сроком на 5 лет. Когда время вышло, руководство зоопарка отказалось покидать территорию, запросив участок там же, но уже вдвое больше. Управление по Уфе и Уфимскому району минземимущества РБ подало иск в Арбитражный суд.
«Но за юридическими спорами скрывается гораздо более серьезная проблема — судьба животных. Хищники долгое время содержатся в условиях, которые не соответствуют требованиям их содержания. Речь идет о тесных вольерах, недостатке ухода, возможных проблемах с питанием и ветеринарном обслуживании. Такие условия могут негативно сказываться на здоровье животных и представляют угрозу их жизни», — отметили в ведомстве.
Суд постановил освободить незаконно занимаемый организацией участок. Исполнительный лист поступил в службу судебных приставов, но был отозван взыскателем. Спустя 2 года взыскатель повторно предъявил исполнительный документ. Исполнительное производство было возбуждено вновь. Несмотря на это, ситуация с животными не решается.
Предприятию культуры и отдыха зоолунапарку «Саванна» был предоставлен разумный срок для принятия мер по освобождению земли и для определения дальнейшей судьбы животных. Должностные лица ничего не сделали. Поэтому дознавателями Советского РОСП Уфы ГУ ФССП России по РБ было возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 315 УК РФ («неисполнение приговора суда, решения суда или иного судебного акта»). Владельцам уфимского зоопарка грозит лишение свободы сроком до двух лет.
Специалисты и зоозащитники обращаются к заводчикам и профильным организациям с просьбой принять участие в судьбе хищников — рассмотреть возможность их передачи в специализированные учреждения, где им смогут обеспечить надлежащие условия содержания, уход и безопасность.
Ранее «Башинформ» информировал о том, что в многострадальном уфимском зоолунапарке «Саванна» в ноябре прошлого года сотрудники прокуратуры и Россельхознадзора во время проверки выявили нарушения.