Ричмонд
+2°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Из госпрограммы «Образование» вычёркивают строительство девяти школ

Проект проходит процедуру публичного обсуждения.

Из государственной программы Калининградской области «Образование» планируют убрать строительство девяти школ в областном центре и муниципальных образованиях. Это следует из проекта поправок в программу, опубликованных на сайте правительства. Обсуждение проекта завершается 26 марта 2026 года.

«Новый Калининград» сравнил действующую версию госпрограммы, утвержденную в 2024 году, и новые поправки. Из списка исчезли объекты, которые планировались к участию в следующих отборах на получение средств федерального бюджета со сроками строительства в 2026—2030 годах:

общеобразовательная школа в Южном жилом микрорайоне Калининграда на 1400 мест;

школа по ул. Новгородской в Калининграде на 1100 мест;

новый корпус школы № 15 по ул. Дзержинского в Калининграде на 900 мест;

школа по Аллее Чемпионов на 1400 мест;

новый корпус школы пос. Василькового на 1100 мест;

школа в Черняховске на 1100 мест;

корпус Храбровской школы на 900 мест;

корпус начальной школы пос. Пятидорожное на 900 мест;

школа в Ласкино на 600 мест.

Отметим, что в проекте в планы на получение средств федерального бюджета внесены другие объекты, из которых только два — это школы: строительство нового корпуса на 1008 мест «Школы будущего» по ул. Анны Бариновой в пос. Большое Исаково (2027−2029 годы) и нового корпуса школы в Зеленоградске (2033−2036 годы).

Что касается объемов финансирования, то они также меняются. В текущей программе указано, что региональные власти рассчитывают предусмотреть на финансирование строительства объектов 21,383 млрд руб., в том числе 10,063 млрд получить из федерального бюджета, 4,756 млрд направить из областного, 6,557 млрд — их местного. В новом варианте программы общая сумма указана в объеме 14,099 млрд руб., в том числе 10,565 млрд — федеральный бюджет, 2,807 млрд — областной, 727 млн — местные бюджеты.