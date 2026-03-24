В Госдуме предложили запретить провайдерам брать плату за VPN

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 24 мар — РИА Новости. Депутаты Госдумы от фракции «Новые Люди» во главе с вице-спикером ГД Владиславом Даванковым предложили запретить провайдерам брать дополнительную плату за VPN.

Обращение с соответствующим предложением было направлено главе Минцифры Максуту Шадаеву. Документ имеется в распоряжении РИА Новости.

«Представляется целесообразным рассмотреть возможность нормативного закрепления запрета на взимание дополнительной платы исключительно за использование технологий VPN как способа обеспечения конфиденциальности и безопасности соединения, а также установления требования о полной прозрачности критериев классификации трафика», — сказано в обращении.

Депутаты отметили, что в условиях отсутствия прозрачной информации о механизмах классификации и тарификации интернет-трафика у граждан возникает обоснованная неопределённость относительно фактических оснований списаний.

Они уточнили, что подобная ситуация создаёт риски нарушения прав потребителей.