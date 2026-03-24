Воздушную атаку отразили в Аксайском районе Ростовской области 24 марта

Днем 24 марта воздушную атаку отразили в Аксайском районе Ростовской области. Об этом сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь.
— В ходе отражения воздушной атаки БПЛА уничтожен в Аксайском районе. Информация о пострадавших и разрушениях на земле не поступала. Будет уточняться, — проинформировал Юрий Слюсарь.
Напомним, предупреждение о беспилотной опасности в регионе сохраняется с 12:46. Отбой тревоги пока не объявляли. Жителям Дона рекомендуют уйсти с улиц в помещения и не подходить к окнам.
Подпишись на нас в MAX и Telegram.
Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.Читать дальше