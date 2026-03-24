Третий учебный модуль программы «Герои. Нижегородская область» стартовал

Третий учебный модуль образовательной программы «Герои. Нижегородская область» стартовал в Нижнем Новгороде. Его название — «Региональное и муниципальное управление». Ветераны СВО получат знания по инициативному бюджетированию, социальной политике региона, маркетингу и брендингу территорий, а также образованию, культуре, спорту, туризму и народным промыслам. Финальный этап модуля пройдет в сентябре 2026 года.
Заместитель губернатора Нижегородской области Сергей Половников во время церемонии открытия поприветствовал участников от лица губернатора Глеба Никитина. Он выразил надежду, что участники, имея искреннее желание помогать россиянам в решении проблем, смогут изменить к лучшему систему государственного и муниципального управления.
«Если Герои выберут такой подход и будут осознавать, какую важную работу выполняют, то у них обязательно получится завоевать доверие жителей и сделать работу органов власти еще эффективнее. Я искренне готов поддержать каждого из них и хочу пожелать успехов на выбранном пути служения Родине», — сказал Сергей Половников.
Во время третьего модуля участники познакомятся с опытом создания «Школы 21», где готовят IT-специалистов, побывают в «Школе 800», а также познакомятся с другими крупными объектами региона. Об этом рассказал и.о. министра кадровой политики правительства Нижегородской области Роман Марков. Кроме того, состоится и предварительная защита проектных работ, разработанных командами участников проекта.
«Наша задача — погрузить участников в проблематику каждого направления, чтобы дать как можно больше знаний и компетенций, которые могут пригодиться им в дальнейшей работе. Но самое главное — вложить в них осознание того, что они работают на благо людей, а значит, должны относиться к проблемам каждого из них как к своей личной», — поделился Роман Марков.
Перед участниками третьего модуля также выступили министр туризма и промыслов Нижегородской области Сергей Яковлев, директор НИУ Президентской академии Екатерина Лебедева, мэр Арзамаса Александр Щелоков и директор АНО «Центр 800» Ярослав Крутовский.
Так, Екатерина Лебедева выступила с лекцией «Кадровый цикл и жизненный путь сотрудника в организации». Она отметила, что эффективная система управления возможна исключительно при одновременном управлении как процессами, так и людьми. Директор НИУ обратила внимание участников, что в современном мире работа руководителя отвечает как внешним, так и внутренним вызовам, и постоянно усложняется. Повышенная волатильность экономики, геополитическая нестабильность, демографические изменения, рост конкуренции и другие факторы постоянно оказывают влияние на процесс руководства. Кроме того, Екатерина Лебедева рассказала собравшимся о современной кадровой политике, формировании кадрового резерва и мотивации сотрудников.
«Нижегородский институт управления в рамках программы “Герои. Нижегородская область” реализует программу повышения квалификации “Эффективный руководитель”. Она формирует навыки, которые нужны в работе с командой, выстраивания процессов в организации. Сегодня мы говорили об управлении командой, о кадровом цикле. Было очень много вопросов. Очень приятно, что Герои интересуются вопросами назначения и мотивации сотрудников, формирования кадрового резерва, где искать таланты, как их развивать. Видно, что они действительно пропускают информацию через себя и готовятся быть тем самым эффективным руководителем, чему мы и учим в нашей программе», — сказала директор НИУ Президентской академии Екатерина Лебедева.
Ветеран СВО Владимир Петрухов поделился, как он горд, что проходит обучение по программе, которая включает в себя большой круг важных дисциплин, а обучение проходит не только в теории, но и на практике, формируя у участников нужные компетенции.
«Мы знакомимся с управленческими практиками “на местах”, что помогает полностью включиться в работу», — сказал Владимир.
Напомним, что в марте 2025 года правительство Нижегородской области, КУПНО и РАНХиГС подписали соглашение о сотрудничестве по реализации программы «Герои. Нижегородская область». Ее задачи: трудоустраивать участников и ветеранов специальной военной операции на предприятия региона и интегрировать их в систему государственного управления.
В результате отборочных испытаний и собеседований с заместителем губернатора Нижегородской области Андреем Гнеушевым было отобрано 60 человек для основной образовательной программы и 30 человек для обучения в программе по возвращении в регион.
Официальное открытие обучения по программе «Герои. Нижегородская область» состоялось 4 августа прошлого года и прошло с участием губернатора Нижегородской области Глеба Никитина.