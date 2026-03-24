Угроза паводков и схода лавин: опубликовано штормовое предупреждение на 25 марта

«Казгидромет» опубликовал штормовое предупреждение на 25 марта 2026 года. Синоптики предупреждают об опасных погодных явлениях во всех регионах и трех городах республиканского значения, сообщает Zakon.kz.

Источник: Zakon.kz

В Астане ожидается временами туман, на дорогах гололедица.

В бассейнах рек Улкен и Киши Алматы возможен сход снежных лавин. Не рекомендуется выход на заснеженные склоны.

В Шымкенте ожидается ветер с порывами 15−20 м/с.

На севере Туркестанской области ожидается пыльная буря. Ветер 15−20 м/с, днем порывы до 23 м/с. В Туркестане — порывы 15−20 м/с.

На западе, юге и востоке Акмолинской области ожидается туман, на дорогах гололедица.

На севере и востоке области Улытау ожидается туман.

В Мангистауской области ожидаются дождь, гроза, туман и пыльная буря. Ветер с порывами 15−20 м/с. В Актау — туман.

На западе, севере и юге Карагандинской области ожидается туман. В Караганде — туман.

На севере, юге и востоке Атырауской области ожидаются дождь и гроза, на западе — туман. Ветер с порывами 15−20 м/с. В Атырау — дождь и гроза.

На севере и в горных районах области Жетысу ожидается туман. В районе Алакольских озер ветер с порывами 23−28 м/с.

На севере и в центре области Абай ожидается туман.

На юге и в горных районах Жамбылской области ожидается туман. Ветер с порывами 15−20 м/с, местами до 23−28 м/с. В Таразе — временами туман, порывы до 23 м/с.

На севере и востоке Восточно-Казахстанской области ожидается туман. В Усть-Каменогорске — туман.

На западе, севере и востоке Западно-Казахстанской области ожидается туман. Ветер с порывами 15−20 м/с. В Уральске — туман.

В Павлодарской области на юге и западе ожидается туман.

На востоке и юге Костанайской области ожидается туман.

В Актюбинской области ожидается ветер с порывами 15−18 м/с.

В Северо-Казахстанской области на западе, севере и юге ожидается туман. Ветер с порывами 15−20 м/с. В Петропавловске — туман, порывы до 15−20 м/с.

На востоке и в центре Кызылординской области ожидается пыльная буря. Ветер с порывами 15−20 м/с. В Кызылорде — пыльная буря, порывы 15−20 м/с.

В период 25—27 марта в Акмолинской области ожидаются интенсивное таяние снега, формирование талого стока и повышение уровня воды на реках. Возможны переливы и подтопления дорог, населенных пунктов и построек.

В период 25—27 марта в Павлодарской области ожидаются интенсивное таяние снега, ослабление ледовых явлений и повышение уровня воды на реках. Возможны переливы и подтопления дорог.

В период 25—27 марта в Северо-Казахстанской области ожидаются интенсивное таяние снега, ослабление ледовых явлений и повышение уровня воды. Возможны переливы и подтопления дорог.

Ранее «Казгидромет» опубликовал общий прогноз погоды по территории Казахстана на 25 марта.