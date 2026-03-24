Угроза паводков и схода лавин: опубликовано штормовое предупреждение на 25 марта

В Астане ожидается временами туман, на дорогах гололедица.
В бассейнах рек Улкен и Киши Алматы возможен сход снежных лавин. Не рекомендуется выход на заснеженные склоны.
В Шымкенте ожидается ветер с порывами 15−20 м/с.
На севере Туркестанской области ожидается пыльная буря. Ветер 15−20 м/с, днем порывы до 23 м/с. В Туркестане — порывы 15−20 м/с.
На западе, юге и востоке Акмолинской области ожидается туман, на дорогах гололедица.
На севере и востоке области Улытау ожидается туман.
В Мангистауской области ожидаются дождь, гроза, туман и пыльная буря. Ветер с порывами 15−20 м/с. В Актау — туман.
На западе, севере и юге Карагандинской области ожидается туман. В Караганде — туман.
На севере, юге и востоке Атырауской области ожидаются дождь и гроза, на западе — туман. Ветер с порывами 15−20 м/с. В Атырау — дождь и гроза.
На севере и в горных районах области Жетысу ожидается туман. В районе Алакольских озер ветер с порывами 23−28 м/с.
На севере и в центре области Абай ожидается туман.
На юге и в горных районах Жамбылской области ожидается туман. Ветер с порывами 15−20 м/с, местами до 23−28 м/с. В Таразе — временами туман, порывы до 23 м/с.
На севере и востоке Восточно-Казахстанской области ожидается туман. В Усть-Каменогорске — туман.
На западе, севере и востоке Западно-Казахстанской области ожидается туман. Ветер с порывами 15−20 м/с. В Уральске — туман.
В Павлодарской области на юге и западе ожидается туман.
На востоке и юге Костанайской области ожидается туман.
В Актюбинской области ожидается ветер с порывами 15−18 м/с.
В Северо-Казахстанской области на западе, севере и юге ожидается туман. Ветер с порывами 15−20 м/с. В Петропавловске — туман, порывы до 15−20 м/с.
На востоке и в центре Кызылординской области ожидается пыльная буря. Ветер с порывами 15−20 м/с. В Кызылорде — пыльная буря, порывы 15−20 м/с.
Ранее «Казгидромет» опубликовал общий прогноз погоды по территории Казахстана на 25 марта.