В Комсомольске-на-Амуре в 2026 году отреставрируют 10 исторических фасадов.

Жители Комсомольска-на-Амуре обратились к губернатору с просьбой вернуть исторический облик домам на проспектах Мира и Ленина, построенным в стиле сталинского ампира. Дмитрий Демешин назвал город «настоящим музеем советского монументального классицизма». Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск".
Впервые за долгие годы приняты реальные меры к сохранению архитектурного облика города благодаря мастер-плану, утвержденному президентом. В 2025 году уже отремонтирован фасад дома по улице Уральской, 112 с подсветкой. В 2026 году запланирована реконструкция 10 фасадов, в 2027 году еще 10.
Мэр Комсомольска-на-Амуре Дмитрий Заплутаев сообщил, что все фасады расположены в историческом центре и на гостевом маршруте, который благоустраивается по поручению губернатора. До 2030 года первозданный вид будет возвращен 21 историческому зданию. Губернатор потребовал от мэра предметного контроля за подрядчиками.