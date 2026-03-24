Собянин: Новая дорога свяжет ТТК и Ленинградский проспект

На севере Москвы построят дорогу, которая сможет соединить Третье транспортное кольцо (ТТК) и Ленинградский проспект. Об этом во вторник, 24 марта, рассказал глава города Сергей Собянин.

— Благодаря этому появится дополнительный маршрут для автомобилистов и сократится перепробег при движении по внутренней стороне ТТК в сторону улицы Нижняя Масловка, — добавил мэр столицы в мессенджере MAX.

Новый городской объект будет проходить от развязки на ТТК вдоль путей Смоленского направления МЖД мимо Центрального московского ипподрома до Ленинградского проспекта.

Ранее Собянин сообщил, что в Москве также стартует строительство пешеходной галереи между станциями «Печатники» Люблинско-Дмитровской линии метро и МЦД-2. С северной стороны галерея присоединится к входной группе второго диаметра с накрытием остановочного павильона.

Кроме того, 19 марта глава города рассказал, что новые дороги свяжут северо-запад и запад Москвы: появится маршрут от Шелепихинского шоссе до Северо-Западной хорды. Планируется реконструкция участков Новозаводской улицы и Берегового проезда.

