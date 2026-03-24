Юрий Шалабаев рассказал о капремонте школы в селе Большое Мокрое

В учреждении полностью заменят системы электроснабжения, водоснабжения и водоотведения.

Капитальный ремонт продолжается в школе в селе Большое Мокрое в Кстовском районе. В учреждении полностью заменят системы электроснабжения, водоснабжения и водоотведения, сообщил глава Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев в канале в MAX после осмотра объекта.

По словам мэра, в эту школу ходят почти все местные ребята. Однако за почти 66 лет своего существования ее ни разу глобально не ремонтировали.

«Обновление проходит по всем фронтам, сейчас подрядчик заканчивает демонтаж. В учреждении полностью заменят системы электроснабжения, водоснабжения и водоотведения, вентиляции, видеонаблюдения, охранной и пожарной сигнализации, отремонтируют фасад и кровлю, внутренние перекрытия, лестницы, установят новые двери, сантехнику. Поручил обязательно выполнить работы по защите подвала от подтопления грунтовыми водами. График соблюдается, следим, чтобы так и было», — написал Шалабаев.

После ремонта в школе появится новое оборудование, а территорию рядом с учреждением благоустроят, на улице разместят площадку с тренажерами.

Кстати, как отметил Юрий Шалабаев, в Кстове планируют отремонтировать и школу № 1. В Нижнем Новгороде, например, идут работы в школах № 48, 123 и 76, заключается контракт по № 93.

«Кроме того, в этом году капитально отремонтируем кровлю в лицее № 28», — уточнил глава Нижнего Новгорода.

Ранее ИА «Время Н» сообщало, что строительство пяти детсадов в Нижнем Новгороде идет по графику.