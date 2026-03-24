Директор онкодиспансера Сергей Гамаюнов возглавит областную больницу им. Семашко

Руководитель онкологического диспансера Сергей Гамаюнов возглавит областную больницу им. Семашко в Нижнем Новгороде. Он будет занимать сразу оба поста, изменения вступят в силу с 25 марта 2026 года, рассказал губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.
Сергей Гамаюнов будет курировать все процессы создания на территории Областной клинической больницы Центра ядерной медицины. Здесь будут изготавливать радиофармпрепараты, проводить сложнейшие диагностические процедуры, в том числе более восьми тысячи исследований ПЭТ/КТ в год, а также сопутствующие лечебные мероприятия.
Прежний руководитель больницы Семашко Сергей Богданов займет пост руководителя Городской клинической больницы № 5 Нижнего Новгорода. Медицинское учреждение специализируется на хирургическом лечении, помощи пациентам с различными патологиями сердца и сосудов, включая инфаркты и инсульты, а также заболеваниями легких и ЖКТ.
А главврач ГКБ № 5 Николай Родин станет новым руководителем Городской больницы № 33 Нижнего Новгорода. в этой должности он должен будет развивать один из крупнейших многопрофильных стационаров региона, на базе которого действует, в том числе, областной токсикологический центр.
«Эти медицинские учреждения — клиники третьего, самого высокого уровня — включены в наш флагманский проект “Город здоровья”, который призван значительно расширить возможности высокотехнологичной медицины для нижегородцев взрослого возраста», — пояснил Никитин.
