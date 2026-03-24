Более 60 процентов девятиклассников выбирают обучение в колледжах

Кравцов: более 60% девятиклассников выбирают обучение в колледжах.

МОСКВА, 24 мар — РИА Новости. Более 60% девятиклассников в России выбирают среднее профессиональное образование, в ряде колледжей конкурс достигает 18 человек на место, сообщил глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов.

«Более 60% девятиклассников выбирают среднее профессиональное образование, колледжи. У нас активно включились работодатели в составление программ, в проведение демонстрационного экзамена, предлагают в том числе и работу сразу после колледжа», — сказал Кравцов журналистам на форуме колледжей Москвы, который проходит в Гостином дворе.

По его словам, сейчас идет большая перезагрузка всей системы среднего профессионального образования.

«По ряду колледжей у нас средний конкурс достигает 18 человек на место», — отметил министр.

Ранее глава ведомства сообщил, что Минпросвещения РФ к 2028 году подготовит в рамках обучения в колледжах страны свыше 1,3 миллиона компетентных кадров.