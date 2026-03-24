Депутата Госдумы Юрия Швыткина похоронят в Красноярске

Замглавы комитета Госдумы по обороне Юрия Швыткина похоронят в Красноярске.

Источник: РИА Новости

КРАСНОЯРСК, 24 мар — РИА Новости. Прощание с депутатом Госдумы Юрием Швыткиным пройдет в Москве и Красноярске, похороны пройдут в Красноярске, сообщила РИА Новости пресс-секретарь Швыткина Любовь Кауфман.

Председатель Госдумы Вячеслав Володин ранее сообщил, что замглавы комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин скоропостижно скончался на 61-м году жизни.

«Прощание будет в Москве и Красноярске. Похороны — в Красноярске», — сказала собеседница агентства.

