В Хабаровске построят дорожную развязку для разгрузки для нового района «Городская Гавань».

Проект комплексного развития территории «Городская Гавань» будет дополнен строительством новых транспортных развязок, чтобы избежать перегрузки инфраструктуры. Об этом сообщил губернатор Хабаровского края Дмитрий Демешин, отвечая на вопросы журналистов и жителей в ходе прямой линии. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск".
По словам главы региона, в рамках мастер-плана, утвержденного президентом, территория бывшего РЭБ-флота будет преобразована не в жилой массив, а в центр деловой и социальной активности. Планируется возведение школы, детских садов, поликлиники, спортивного комплекса и новой набережной. Судовладельцев планируется перенести на мощности Хабаровского судостроительного завода.
Однако журналисты обратили внимание на то, что существующая дорожная сеть уже сейчас перегружена. В ответ губернатор заявил, что власти не намерены застраивать территорию жильем, чтобы не усугублять ситуацию.
Для решения транспортного вопроса заказан проект в специализированном транспортном институте.
«Мы спускаемся дальше и за водоканалом будем прокладывать ещё дополнительные дороги. Развязку выше “Броско-мола” уже разрабатываем. Это задача поставлена, и решать её будут профессионалы, а не директивно», — сообщил Дмитрий Демешин, уточнив, что результаты анализа лягут в основу плана развития территории до 2030 года.