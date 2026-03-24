Милиция предупредила родителей о штрафе 1350 рублей из-за поведения их детей

В милиции предупредили родителей белорусских подростков о штрафах до 1350 рублей.
Так, в УВД Миноблисполкома рассказали о подростках-зацеперах, которые «катались» снаружи поезда. Вообще, с начала года в Минской области зафиксировали пять фактов проезда людей на внешних конструкциях вагонов.
— В большинстве случаев зацеперами оказываются подростки, — пояснили в ведомстве.
Так, 12- и 13-летний школьники из Минска 22 марта вблизи остановочного пункта «Крыжовка» в Минском районе проехали на вагоне поезда. В милиции показали видео зацеперов, сообщив, что по данному факту проводится проверка.
Еще в МВД сказали, что ответственность за подобные деяния регламентирует Кодекса об административных правонарушениях Беларуси (ст. 18.3 и 19.1 кодекса). Максимальный штраф до 30 базовых величин (1350 белорусских рублей в марте 2026-го) могут наложить на родителей несовершеннолетних.
