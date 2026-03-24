Более 2 тыс. школьников Владимирской области собрал Единый день выпускника

Кадровый центр «Работа России» Владимирской области при поддержке нацпроекта «Кадры» провел Единый день выпускника, объединивший более 2 тыс. школьников и студентов. Об этом сообщили в региональном министерстве труда и занятости населения.
Мероприятия прошли во всех филиалах кадрового центра. Карьерные консультанты помогли молодежи разобраться в реалиях рынка труда, узнать о востребованных профессиях и выстроить индивидуальный карьерный путь. На ярмарках вакансий будущим соискателям представили вакансии для начала трудовой деятельности, временной занятости в летний период и стажировок. Желающие также приняли участие в пробных собеседованиях.
В деловой части программы состоялись дискуссии и круглые столы, на которых эксперты службы занятости и работодатели обсуждали вопросы профориентации, трудоустройства и сопровождения начинающих специалистов, а также их интеграции в рабочий процесс.
Образовательная программа включала в себя серию мастер-классов и тренингов, на которых участники отрабатывали навыки составления резюме, осваивали приемы самопрезентации и тренировались проходить собеседования. Для тех, кто еще не определился с будущей профессией, профконсультанты организовали тестирования и помогли выбрать подходящее направление для обучения и работы.
Всего специалисты кадрового центра «Работа России» провели свыше 60 мероприятий.
Нацпроект «Кадры» поможет качественно и оперативно готовить специалистов под потребности работодателей благодаря скоординированной работе образовательных учреждений, компаний и государства. К 2029 году планируется обновить всю сеть службы занятости — будут открыты новые кадровые центры «Работа России». В них предприятиям окажут адресную поддержку, а соискателям помогут найти работу, сформировать карьерный трек, обновить профессиональные знания или получить новую востребованную специальность. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.