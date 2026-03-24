Два детских сада в Нижегородской области закрыты на карантин по ОРВИ

Во всех образовательных учреждениях введен режим дезинфекции.

Источник: Время

Учебный и воспитательный процесс частично приостановлен в 3% образовательных учреждений Нижегородской области из-за ОРВИ. Об этом сообщает пресс-служба регионального Управления Роспотребнадзора.

Кроме того, на карантин по гриппу и ОРВИ полностью закрыты два детских сада. Во всех работающих образовательных учреждениях введен режим дезинфекции, работают бактерицидные облучатели, а помещения регулярно проветриваются.

Управление Роспотребнадзора настоятельно рекомендует не отправлять детей с признаками ОРВИ в организованные детские коллективы, а людям, не привитым от гриппа, ограничить посещение общественных мест.

Напомним, что вакцина от пневмококковой инфекции поступила в нижегородские поликлиники.