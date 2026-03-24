В Краснодаре в апреле состоится региональная конференция «ПРО. ТЕХ»

Седьмая региональная конференция «ПРО. ТЕХ» пройдет 17 апреля в Краснодаре при поддержке нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика». Мероприятие объединит разработчиков, представителей бизнеса, технологических компаний и институтов развития для обсуждения практического внедрения современных решений в экономику региона, сообщили в департаменте развития бизнеса и внешнеэкономической деятельности Краснодарского края.
«Конференция “ПРО. ТЕХ” показала устойчивую динамику развития: более 4 тыс. регистраций, свыше 1,5 тыс. участников и более 150 спикеров. Конференция уже становится площадкой, где формируются реальные партнерства и запускаются совместные проекты. Например, компания “Пространство интеллектуальных решений” с проектом EyeTech заключила соглашения с медицинскими клиниками “ФАКТ” и “НЬЮ ВИЖН”. Наша задача — масштабировать такие практики, обеспечивая внедрение отечественных решений в экономику региона и укрепление технологического суверенитета», — отметил заместитель губернатора региона Александр Руппель.
Тема конференции этого года — «ИИ, роботы и люди». В центре внимания — применение искусственного интеллекта и больших данных, роботизация производств, вопросы кибербезопасности, развитие суверенной цифровой инфраструктуры, а также государственные инструменты поддержки технологических проектов. Отдельный блок форума посвятят взаимодействию человека и технологий в условиях цифровой трансформации экономики.
Конференцию проведут на площадке многофункционального центра «СТАНЬ ЧЕМПИОНОМ». Регистрация участников открыта на официальном сайте.
Цели нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика» — развитие экономики, финансового рынка, конкуренции, поддержка предпринимательства, рост производительности труда и инвестиционной активности, а также снижение негативного влияния на окружающую среду. Особое внимание уделено перспективам промышленных секторов экономики, высоким технологиям и молодежному бизнесу. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.