Альпинист Захаров назвал загадочным исчезновение спецназовца на Столбах

Поиски 56-летнего Виктора Потаенкова, который пропал 9 марта во время прогулки на крансоярских Столбах, продолжаются уже более двух недель. Несмотря на усилия профессиональных спасателей, полиции и добровольцев, обнаружить какие-либо следы мужчины пока не удается. Ситуацию прокомментировал Николай Захаров — пятикратный чемпион СССР по альпинизму, глава краевой федерации этого вида спорта и человек, десятилетиями изучающий местный рельеф, пишет ТАСС.
Эксперт признался, что происходящее вызывает у него недоумение. По его словам, территория, где предположительно находился пропавший, ему знакома досконально, и в нынешних условиях заблудиться здесь крайне сложно. В это время года в парке проложено множество накатанных маршрутов, а движение вдоль ручьев, впадающих в Енисей, в любом случае вывело бы человека к населенным пунктам.
Особое внимание альпинист обратил на состав участников поисковой операции. В ней задействованы высококлассные специалисты — спасатели и альпинисты, отлично ориентирующиеся на местности. Захаров уверен, что эти люди не упускают ни одной детали, и именно тот факт, что даже им не удалось обнаружить никаких зацепок, делает эту историю по-настоящему необъяснимой.
Одну из возможных версий случившегося альпинист связывает с опасными участками скальных массивов. Он не исключает, что спецназовец мог подняться на одну из вершин, где из-за сильного ветра существует риск срыва. В такой ситуации человека могло занести снегом, что значительно осложняет поиски. Вместе с тем Захаров отметил, что самостоятельно отправляться на подобные точки без страховочного снаряжения — решение рискованное.
Напомним, что в день исчезновения Потаенков приехал к восточному входу в нацпарк «Красноярские Столбы» на личном автомобиле, припарковал его и направился в сторону горы Ермак. После этого на связь он больше не выходил.
Сигнал в правоохранительные органы подал знакомый пропавшего. Возбуждено уголовное дело, осмотр автомобиля мужчины не выявил признаков, указывающих на криминальный характер происшествия.