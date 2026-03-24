Ричмонд
+2°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Столичный блогер назвала три причины для переезда в Волгоград

Один плюсов жизни на юге — замечательная погода: солнце и голубое небо большую часть года вместо сумрачных облаков.

Волгоградка, перебравшаяся в свое время в столицу, вернулась на родину и назвала три причины, ради которых стоило это сделать.

Горожанка рассказала в своем блоге: прежде всего ее подтолкнуло к этому шагу то, что в городе на Волге остались ее родители и другие родственники. Теперь они с мужем могут оставить на них ребенка и провести выходные вдвоем.

Во-вторых, в Волгограде они смогли приобрести просторное жилье вместо 30 квадратов, на которых они теснились прежде. В мегаполисе для этого им с супругом пришлось бы продать по почке.

Наконец, еще один плюс жизни на юге — замечательная погода: солнце и голубое небо большую часть года вместо сумрачных облаков.

Земляки молодой женщины назвали в ответ сразу пять причин, по которым стоит уехать из Волгограда — невыносимая летняя жара, убитые дороги, отсутствие интернета и ветреная погода, а главное — нищенские зарплаты, на которые семья блогера уж точно не смогла бы приобрести на родине просторное жилье.

