Столичный блогер назвала три причины для переезда в Волгоград

Волгоградка, перебравшаяся в свое время в столицу, вернулась на родину и назвала три причины, ради которых стоило это сделать.
Горожанка рассказала в своем блоге: прежде всего ее подтолкнуло к этому шагу то, что в городе на Волге остались ее родители и другие родственники. Теперь они с мужем могут оставить на них ребенка и провести выходные вдвоем.
Во-вторых, в Волгограде они смогли приобрести просторное жилье вместо 30 квадратов, на которых они теснились прежде. В мегаполисе для этого им с супругом пришлось бы продать по почке.
Наконец, еще один плюс жизни на юге — замечательная погода: солнце и голубое небо большую часть года вместо сумрачных облаков.
Земляки молодой женщины назвали в ответ сразу пять причин, по которым стоит уехать из Волгограда — невыносимая летняя жара, убитые дороги, отсутствие интернета и ветреная погода, а главное — нищенские зарплаты, на которые семья блогера уж точно не смогла бы приобрести на родине просторное жилье.
