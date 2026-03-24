Олимпийская призерка Литвинчук решила завершить карьеру

МИНСК, 24 мар — Sputnik. Серебряный призер олимпиад 2012 и 2021 годов, бронзовый призер Игр-2016 в гребле на байдарках Марина Литвинчук приняла решение о завершении карьеры, сообщил Национальный олимпийский комитет (НОК) Беларуси.

Источник: Sputnik.by

«Марина Литвинчук удостоена Почетного знака НОК Беларуси», — также сообщили в комитете.

Почетный знак спортсменка получила из рук президента НОК Виктора Лукашенко. Награждение прошло в рамках заседания генассамблеи комитета.

«Хочу высказать слова благодарности нашему спортивному лидеру, уважаемому президенту страны Александру Лукашенко. Он поддерживает спорт от детского до ветеранского», — сказала спортсменка.

Литвинчук, которой в этом году исполнилось 38 лет, начала заниматься греблей с раннего возраста. В 2006 году вошла в основной состав национальной сборной. С 2012-го начала участвовать в Олимпийских играх. Кроме трех медалей Олимпиад имеет многочисленные награды с чемпионатов мира и Европы, а также других международных соревнований.

В прошлом году заняла второе место на открытом чемпионате Беларуси по гребле на байдарках и каноэ на 500 метрах.

