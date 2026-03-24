Олимпийская призерка Литвинчук решила завершить карьеру

Литвинчук, которой в этом году исполнилось 38 лет, начала заниматься греблей с раннего возраста. В 2006 году вошла в основной состав национальной сборной. С 2012-го начала участвовать в Олимпийских играх. Кроме трех медалей Олимпиад имеет многочисленные награды с чемпионатов мира и Европы, а также других международных соревнований.